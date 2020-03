Belges et Néerlandais passent "à l'étape suivante" dans la création d'une Beneleague de basket

La Pro Basketball League, la ligue belge de basketball, et la Dutch Basketball League, son homologue néerlandaise, ont annoncé ce dimanche passer à "l'étape suivante vers une BeNeLeague" à partir de la saison 2021-2022.

Au mois de mars, les ligues belges et néerlandaises avaient publié une enquête auprès des supporters et "environ 1200 fans des deux pays ont participé". Depuis trois mois, elles travaillent également avec Hypercube, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la création de formules de compétition et d'analyse économique, pour la mise en place de la Beneleague. "Des discussions ont ainsi eu lieu avec les clubs, mais aussi avec les partenaires, la presse, les détenteurs des droits et les fédérations", a expliqué la Pro Basketball League dans son communiqué.

"Un nombre de groupes de travail seront maintenant créés traitant les aspects les plus importants de la collaboration au niveau sportif, commercial et financier. Aussi en matière des règlements, telles que les conditions de licence, les deux compétitions devront se rapprocher avant de finalement venir à un modèle d'organisation performant y compris le fonctionnement opérationnel."

Une décision définitive de la part des clubs des deux pays est attendue pour le dernier trimestre de 2020 pour lancer la Beneleague dès septembre 2021 en cas d'issue positive. "Nous nous réjouissons qu'il y ait un tel enthousiasme au sein des deux ligues afin de créer un beau produit. Des progrès importants doivent se réaliser les prochains mois afin de constituer une base solide pour une belle BeNeLeague à partir de la saison 2021-2022", a souligné Arthur Goethals, le président la Pro Basketball League.

En raison de la pandémie de coronavirus, la ligue belge de basketball avait décidé le 14 mars dernier de mettre fin au championnat et de désigner Ostende champion. " Les clubs se concertent sur les possibilités d'offrir plus de basket-ball aux supporters après l'annulation de la saison la semaine passée. Un début de saison avancé avec plus de matchs fait partie des options. Plus de nouvelles suivront fin avril", a conclu Arthur Goethals.