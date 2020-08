BCL: Mons-Hainaut impacté par le changement de format

Mons-Hainaut jouera finalement sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions de basket (BCL) dans une poule basée à Chypre suite au remaniement du format de compétition, a annoncé la section BCL de la FIBA Europe, la fédération européenne de basket mardi.

Les adversaires ne changent cependant pas par rapport au tirage au sort effectué mi-juillet. Les Montois ont hérité d'abord des Polonais de Wloclawek le 23 septembre. En cas de succès, Mons-Hainaut sera opposé, le 25 septembre, au vainqueur de l'autre demi-finale entre les Israéliens d'Hapoel Tel-Aviv et les Danois de Bakken Bears. Toutes les rencontres se joueront à Nicosie à Chypre, sans public. Le vainqueur de la 'finale' sera versé dans le groupe A avec Tenerife (Esp), Strasbourg (Fra), Sassari (Ita), Peristeri (Grè), VEF Riga (Let), Galatasaray (Tur) et Rytas Vilnius (Lit).

Champion de Belgique en titre, Ostende, automatiquement qualifié pour la phase de groupes, est versé lui dans le groupe C avec l'Hapoel Jérusalem (Isr), Turk Telekom (Tur), San Pablo Burgos (Esp), Brindisi (Ita), Limoges (Fra), Darussafaka (Tur) et une équipe issue de ces qualifications.

La phase de groupes débute le 13 octobre, le 14 pour les Côtiers, à domicile contre Burgos.

Avant d'entamer cette nouvelle campagne européenne, Ostende devra d'abord tenter de se qualifier pour le 'Final 8' de l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions, interrompue à cause du coronavirus, qui se déroulera à la fin du mois de septembre. Les troupes de Dario Gjergja devront s'imposer à Tenerife lors de la manche décisive des huitièmes de finale. La date de la rencontre n'est pas encore connue.