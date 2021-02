Basket : Van Vliet, Mitchell et Lambrecht non retenus pour le match contre le Danemark en qualification pour l'Euro 2022

Andy Van Vliet, Ajay Mitchell et Tim Lambrecht ne figurent pas dans la sélection finale des Belgian Lions pour le match de qualification du championnat d'Europe de basket contre le Danemark, samedi dans la bulle de Vilnius. Basketball Belgium, la fédération belge, a annoncé la nouvelle vendredi. L'entraîneur Dario Gjergja a retenu les douze joueurs suivants : Thomas Akyazili, Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Jonathan Tabu, Loïc Schwartz, Pierre-Antoine Gillet, Maxime De Zeeuw, Hans Vanwijn, Alex Libert, Ismael Bako, Khalid Boukichou et Retin Obasohan.

Les Belgian Lions entament samedi la dernière partie du tour préliminaire du Championnat d'Europe 2022 dans une bulle à Vilnius, la capitale lituanienne. Ils ont besoin d'une victoire supplémentaire pour être sûrs de participer au Championnat d'Europe. Samedi (14h30), ils ont une première chance contre le Danemark. Lundi (14h30), ils ont une deuxième chance contre la République tchèque. Avec trois victoires en quatre matchs, l'équipe de Gjergja est en tête du classement de la poule C. Avec une victoire contre le Danemark, le ticket pour le Championnat d'Europe sera effectif. Mais les Lions peuvent également se qualifier par une défaite avec 15 points ou moins, si la Lituanie bat la République tchèque.

Ismaël Bako a été libéré par l'ASVEL Villeurbanne malgré les engagements de l'Euroligue et est à nouveau international pour la première fois depuis deux ans. Maxime De Zeeuw, Jonathan Tabu et Khalid Boukichou sont également de retour dans l'équipe. Kevin Tumba, Jean Salumu et Quentin Serron sont absents en raison de blessures. Valence, qui joue en Euroligue, n'a pas donné le feu vert à Sam Van Rossom. Vincent Kesteloot a dû se retirer après un test positif au Covid-19. Son coéquipier chez les Antwerp Giants Vrenz Bleijenbergh ne s'est pas avéré positif, mais a dû être mis en quarantaine.

Le Championnat d'Europe, reporté d'un an en raison de la pandémie, se déroulera du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne/Berlin) et en Italie (Milan). La Belgique peut être présente pour la cinquième fois consécutive à un tour de championnat européen.