Basket : les Belgian Cats grimpent à la sixième place mondiale, à un souffle de la France

Les Belgian Cats n'en finissent plus de gravir les échelons : les basketteuses belges se sont installées à la sixième place du classement mondial de la Fédération internationale de basket (FIBA). Le nouveau ranking mondial féminin publié ce mardi par la FIBA prend en compte les résultats de la fenêtre internationale de novembre ayant vu se disputer une série de matches qualificatifs pour les championnats d'Europe 2021.

Les Belgian Cats, pourtant privées d'Emma Meesseman (testée positive au Covid-19) et de Kyara Linskens (blessée au genou), avaient remporté leurs deux matches qualificatifs disputés au Portugal, contre le Portugal et l'Ukraine. La Belgique est ainsi devenue le premier pays officiellement qualifié pour la phase finale de l'Euro, qui aura lieu en France et en Espagne l'an prochain.

Ces résultats permettent à la Belgique de doubler la Turquie et de s'installer au sixième rang mondial, avec désormais la cinquième place de la France clairement à portée de shoot.

Le classement mondial reste dominé par les Etats-Unis, devant l'Australie et l'Espagne. Le Canada, la France et la Belgique complètent donc désormais le top 6.