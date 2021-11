Basket : les Belgian Cats doivent rebondir face à l'Allemagne sur la route vers l'Euro 2023

Dimanche, face à la 40e nation mondiale, les Belgian Cats n'auront plus à redouter un talent tel que celui de Jonquel Jones (44 pts, 22 rebs) et la volonté de revanche des sixièmes mondiales devrait aussi aider. Tout comme la présence de leurs supporters à l'occasion de leur première apparition en Belgique depuis leur médaille de bronze à l'Euro de Valence en juin et leur 7e place au JO de Tokyo en août. L'Allemagne a remporté jeudi son premier match 73-41 face à la Macédoine du Nord (FIBA 79).

La Belgique accueillera l'année prochaine la Macédoine du Nord le 24 novembre et la Bosnie-Herzégovine le 27 novembre. Les deux dernières rencontres qualificatives se joueront en février 2023 en Allemagne (le 9) et en Macédoine du Nord (le 12). Ce 39e EuroBasket se jouera en Israël, à Tel Aviv, et en Slovénie, à Celje, Koper et Ljubljana. Cette dernière ville accueillera la phase finale.