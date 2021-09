Basket : le mode d'emploi de la BNXT League

Ça y est, c'est parti ! La BNXT League commence. La quoi ? La nouvelle compétition de basket pour les clubs belges, qui se frotteront aux clubs néerlandais pour décrocher un titre "binational". Celle qu'on a longtemps appelée "la BeneLeague" va donc devenir réalité à partir de ce mois de septembre. Mais il faudra attendre le cœur de l'hiver et le mois de février 2022 pour voir les clubs belges et néerlandais se rencontrer, avant de voir les meilleurs disputer en mai des play-offs... nationaux afin de consacrer tout d'abord un champion par pays. En parallèle, des play-offs étiquetés "BNXT" seront aussi disputés et finiront par désigner le premier champion "commun" issu de cette compétition belgo-néerlandaise. Vous n'avez pas tout suivi ? C'est sans doute normal. On va détailler tout cela phase par phase. ►►► À lire aussi : Résultats et programme de la BNXT League

Première phase : des saisons régulières nationales

Qui ? 10 clubs en Belgique (Ostende, Anvers, Mons-Hainaut, Spirou Basket Charleroi, le Phoenix Brussels, Limburg United, Liège Basket, Alost et Louvain) et 11 clubs aux Pays-Bas (Apollo Amsterdam, Aris Leeuwarden, Basketbal Academie Limburg, Den Helder Suns, Donar Groningen, Heroes Den Bosch, Landstede Hammers Zwolle, The Hague Royals, Yoast United, Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketbal et Zorg en Zekerheid Leiden)

Quand ? Du 24 septembre 2021 au 29 janvier 2022

Comment ? Les 10 clubs belges s'affrontent entre eux en formule aller-retour ; les 11 clubs néerlandais s'affrontent entre eux en formule aller-retour

Pourquoi ? L'objectif est de classer les équipes dans chaque pays et d'ainsi composer un groupe "Elite Gold" (10 clubs, les 5 meilleurs belges et les 5 meilleurs néerlandais) et un groupe "Elite Silver" (11 clubs, les 5 belges et 6 néerlandais restants)

Deuxième phase : une saison régulière commune

Qui ? Le groupe "Elite Gold", composé des 5 premières équipes belges et des 5 premières équipes néerlandaises ; le groupe "Elite Silver", composé des 5 clubs belges et 6 clubs néerlandais restants

Quand ? Du 11 février 2022 au 29 avril 2022

Comment ? Tous les clubs jouent en aller-retour, par groupe (Gold d'un côté, Silver de l'autre), contre les clubs de l'autre pays.

Pourquoi ? Pour classer les équipes et ainsi composer les groupes des playoffs nationaux et le premier tour des playoffs BNXT.

Troisième phase : des play-offs nationaux

Qui ? En Belgique, les cinq équipes "Gold" et la meilleure équipe "Silver" belge ; aux Pays-Bas, les cinq équipes "Gold" et la meilleure équipe "Silver" néerlandaise

Quand ? Du 3 mai 2022 au 29 mai 2022

Comment ? Retour "chacun dans son pays". Dans chaque pays, les deux meilleurs clubs estampillés "Gold" iront directement en demi-finales (nationales). Les quatre autres clubs (les trois moins bons clubs du groupe "Gold" et la meilleure équipe du groupe "Silver") s'affrontent en quarts de finale (au meilleur des 3 matches). Ensuite viennent donc les demi-finales (disputées, elles, au meilleur des cinq matches) puis la finale (elle aussi au meilleur des cinq matches).

Pourquoi ? Pour désigner un champion national dans chaque pays. C'est une exigence de la FIBA.

Quatrième phase : des play-offs "BNXT"

Qui ? D'abord les huit meilleures équipes "Silver" non-qualifiées pour les playoffs nationaux, puis progressivement les autres équipes issues des playoffs nationaux. En résumé donc : tout le monde sauf la moins bonne équipe du groupe "Elite Silver", qui voit sa saison s'achever avant ces playoffs BNXT.

Quand ? du 4 mai 2022 au 11 juin 2022

Comment ? En matches aller-retour, suivant un tableau en plusieurs tours...

Tour 1 : matches entre les 8 équipes Silver non-qualifiées pour les playoffs nationaux.

Tour 2 : les 4 qualifiés du Tour 1 rencontrent les battus des barrages des playoffs nationaux.

Tour 3 : les 4 qualifiés du Tour 2 rencontrent les battus des demi-finales des playoffs nationaux.

Tour 4 : les 4 qualifiés du Tour 3 s'affrontent.

Tour 5 (demi-finales) : les 2 gagnants du Tour 4 affrontent les 2 champions nationaux.

Tour 6 (finale) : les deux clubs qualifiés à l'issue du Tour 5 s'affrontent pour désigner LE club champion BNXT.

Pourquoi ? Pour désigner (enfin) LE premier club champion de cette nouvelle formule.

Ostende favori, les clubs belges avec un temps d'avance

Ostende, favori pour le premier titre BNXT © BELGA PHOTO KURT DESPLENTER Bon, on l'a compris : il faudra sans doute un peu de temps pour bien comprendre ce nouveau format, imaginé par une société ayant déjà réfléchi aux playoffs en football. Mais on peut d'ores et déjà noter qu'un club pourrait bien remporter la BNXT League sans avoir été sacré champion national quelques jours plus tôt. Ce qui permet de pimenter quelque peu la fin de saison de toutes les équipes, et pas seulement celles qui iront au bout de chaque compétition nationale. Reste que les places seront chères en "Elite gold" côté belge. L'une d'elle semble d'ores et déjà promise à l'ogre ostendais qui ne semble jamais repu. En atteste sa récente et large victoire en BNXT Supercoupe, face aux Néerlandais de Leiden (62-90). Ostende, champion de Belgique pour la 10e fois consécutive en juin dernier, fait donc figure de grand favori "global" pour le titre belge comme pour le titre belgo-néerlandais, même si la concurrence tentera évidemment d'inverser ce pronostic. A commencer par Anvers (au budget conséquent) et Mons (vice-champion en titre). Les clubs belges ont en tout cas les faveurs des pronostics pour le titre BNXT. Certains clubs néerlandais ne sont pas (encore) tout à fait professionnels, la différence de niveau pourrait se faire sentir dans un premier temps. Mais c'est notamment pour arriver à terme à une compétition plus équilibrée que ce projet de BNXT League a fini par voir le jour. Le basket a besoin d'une compétition attractive, pour le public mais aussi pour la viabilité des clubs, grâce aux sponsors. Cela vaut bien quelques maux de tête dans un premier temps, avant de maîtriser un nouveau format qui fera également un peu plus voyager les supporters...