Basket : Le Japon sur la route des Belgian Cats pour Tokyo (direct vidéo 18h05)

Le tournoi de basket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se poursuit. La Belgique affronte le Japon ce samedi 8 février, 18h05 à Ostende. Après la défaite face au Canada, les Belgian Cats doivent réagir.

Les basketteuses belges affrontent une équipe japonaise déjà assurée de participer aux Jeux (en tant que pays organisateur). Les Cats ne sont pas encore au pied du mur, mais il est nécessaire de redresser le tir après la défaite inaugurale contre le Canada (61-56).



Pour rappel, la Belgique est versée dans une poule de quatre avec le Canada, le Japon et la Suède. Trois tickets qualificatifs sont distribués. Le premier va directement au Japon et les deux autres seront accordés aux deux équipes les mieux classées. Pour l’instant, les Cats sont mal embarquées suite à leur revers face aux Canadiennes. Mais le Canada est la nation la plus forte du groupe. Face au Japon et la Suède, tout est possible.

Suivez Belgique-Japon en direct vidéo dès 18h05.