Basket : Le forfait de Castors Braine en finale acté, Namur désigné champion

La fédération belge de basket a acté le forfait de Castors Braine en finale des play-offs du championnat de Belgique et a désigné Namur champion de Belgique, "sur base du règlement des playoffs et du protocole signé par les quatre clubs qualifiés", a justifié Jan Van Lantschoot, le président de Basketbelgium mercredi à l'Agence Belga.

La finale des play-offs de basket féminin devait se jouer mercredi soir, en une manche, entre Castors Braine et Namur. En raison d'un nouveau cas de coronavirus au sein de l'effectif brainois, portant à sept le nombre de joueuses touchées depuis une dizaine de jours, le club brainois avait renoncé à disputer la finale.

Après avoir pris connaissance de la communication de Castors Braine et "au vu des dispositions du règlement des play-offs, approuvé par les 4 clubs participants, le Conseil d'administration décide, sur proposition du département compétition, de retirer le club de Castors Braine de la compétition et ce sans aucune conséquence financière. Sur la base des dispositions administratives, le Conseil d'Administration de Basketball Belgium déclare le club de Namur champion en Top Division Women pour la saison 20-21", stipule le communiqué de la fédération qui "regrette vivement que toutes les possibilités pour trouver une solution sportive en concertation avec les deux clubs se sont avérées vaines".

C'est la deuxième fois que le titre de champion est attribué sur tapis vert en raison de la crise sanitaire du coronavirus. L'an dernier, la saison avait été arrêtée avant les play-offs et la fédération avait décidé de prendre en compte le classement de la phase régulière pour tout de même attribuer un titre de champion. Castors Braine, premier de la phase classique, avait ainsi pu ajouter un 7e titre à son palmarès.

Cette fois, sur base du règlement et du protocole signés par les clubs pour les play-offs, c'est Namur, que Philip Mestdagh, le sélectionneur national, avait repris en course de saison, qui est déclaré champion et qui peut ajouter un 18e titre à son palmarès, le deuxième (après 2013) depuis la fusion des clubs namurois en 2010.