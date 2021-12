L’équipe de Frédéric Dusart est très jeune, et le soutien du public est un élément essentiel dans la réussite de son groupe : "Face à Londres on a encore pu mesurer l’importance des supporters. Au moment où nous avions 20 points d’avance on aurait pu tuer le match avec le soutien des supporters. Même si ensuite on a géré, on a eu l’impression d’assister à un entraînement de basket, en termes d’atmosphère et d’ambiance".

En revanche il n’avale pas l’interdiction de spectateurs pour les matches des Castors : " La situation sanitaire, elle est vraiment ubuesque . On peut aller voir une pièce de théâtre ou un concert mais on ne peut pas aller voir un match de basket. Le Castors, Namur ou Malines essaient de faire briller la Belgique sur la scène internationale. Un match de basket c’est un spectacle, c’est un événement. On est déçu par les deux poids deux mesures ".

Les Brainoises ont souffert en fin de rencontre, pour finalement s’imposer 70-67. Le Castors jouera donc les 1/16 de finales, en déplacement le 22 décembre et on ne sait pas encore où une semaine plus tard : "On verra comment va évoluer la situation sanitaire. Soit on joue le match retour à Braine, mais du coup sans public et donc on sera désavantagé par rapport à l’équipe adverse. Soit on joue en France parce qu’on sait qu’à 100 km le virus ne circule plus", confie ironiquement le coach français du Castors.

Quoiqu’il arrive, les Brainoises ne pourront pas défendre leurs chances comme elles l’auraient souhaité en 1/16 de finale de cet Eurocup : "Comme le public est autorisé en France on pourrait très bien aller jouer en France. On arrive à une situation très compliquée, soit on joue sans public le 22 décembre, soit on joue à l’extérieur, ce qui nous fera jouer deux matches à l’extérieur. Quoi qu’il en soit, on sera pénalisé. La saison est belle pour l’instant, la saison européenne est belle pour l’instant, si on ne passe pas tout juste le prochain tour pour quelques points, on sait qui en sera responsable", conclut Frédéric Dusart.

Le Castors, qui a fini en tête de son groupe, sera tête de série pour au tour suivant. On connaîtra l’adversaire de Braine dans la soirée, après les derniers matches de poules, qui auront donc lieu ce jeudi soir.