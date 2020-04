Basket: Le Castors Braine recrute l'internationale lettone Kate Kreslina et la Française Migna Touré

Les compétitions sont à l’arrêt mais les clubs travaillent en coulisses pour préparer la saison prochaine. Le club de basket féminin de Mithra Castors Braine a annoncé, mardi après-midi, l’arrivée de deux renforts en vue de la saison prochaine chez les septuples championnes de Belgique en titre. Il s’agit de la Lettone Kate Kreslina et de la Française Mamignan Touré.

Kate Kreslina (1m84 – 24 ans) est membre du cinq de base de son équipe nationale. Elle jouait ces deux dernières saisons au TTT Riga. Joueuse polyvalente aux postes 2 et 3 mais aussi capable de distribuer, elle a tourné à 9,8 points et 2,5 assists en Euroleague cette saison. Lors de l’affrontement entre Braine et Riga cette saison dans la compétition, elle avait enfilé 12 points aux Brainoises.

"Migna" Touré (1m83 – 25 ans), joue au poste 2 ou 3. Elle arrive de la formation française de Basket Landes où elle s’illustrait ces deux dernières saisons. Cette saison elle disputait l’Eurocup avec son club, compétition dans laquelle elle a tourné à une moyenne de 10,9 points et 2 assists. Touré est par ailleurs championne d’Europe 3X3 en 2019 et a été sacrée championne du monde U20 en 2014.

Le championnat de Belgique de basket dames a été arrêté définitivement le 14 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Braine a été sacré champion pour la 7e saison consécutive.