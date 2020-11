Basket : La D1 dames planifie une reprise pour mi-décembre, soumise encore à l'accord des autorités

La division 1 belge de basket féminin espère une reprise pour la mi-décembre, soit deux mois après l'arrêt de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus et des décisions gouvernementales. Le conseil d'administration de la fédération belge de basket a arrêté dimanche soir un protocole d'accord pour un retour au jeu et une formule de championnat pour la suite de la saison.

Des décisions, relayées par plusieurs clubs sur leurs réseaux sociaux, qui sont soumises encore à l'approbation des autorités compétentes et à l'homologation des infrastructures conformément aux consignes sanitaires, sur base de ce qui a été fait pour l'Euromillions League chez les messieurs.

La division 1 dames pourrait à ces conditions reprendre pour le week-end des 12 et 13 décembre avec le nombre espéré de douze clubs. Ceux-ci doivent se positionner au plus tard 48 heures après l'approbation des protocoles par les ministres des sports. Un renom, dans ce délai, ne serait accompagné d'aucune sanction. Il n'y aura pas de playdowns organisés cette saison, ni de descendants à l'issue d'un championnat qui s'achèvera, quoiqu'il arrive, au plus tard le 30 avril.

La possibilité existe pour les clubs, jusqu'à la fin 2020, de pouvoir reporter leurs rencontres à domicile. Les résultats des rencontres déjà jouées sont pris en compte. L'idée de playoffs à quatre à partir du 11 avril est la première sur la table.

La Coupe de Belgique est annulée pour cet exercice 2019-2020.

Une demande de reprise de la compétition et des entraînements avec contact a été soumise aux ministres des sports respectifs. La fédération espère une réponse rapide.

Un protocole sanitaire a été érigé avec notamment un testing rapide deux fois par semaine. Les clubs et la fédération se réunissent encore en ce début de semaine pour les détails pratiques et finaliser les accords.

Plusieurs clubs sont engagés en EuroCoupe FIBA, qui doit débuter mi-janvier dans des bulles, pour Castors Braine, Phantoms Boom et Wavre-Ste Catherine. Namur et Kangoeroes Malines doivent passer par les qualifications qui devraient se jouer en un seul match les 16 et 17 décembre, rapportent encore plusieurs clubs de l'élite féminine belge.