Basket: Julie Allemand, meneuse des Belgian Cats, passe de Lyon à Montpellier

L'année 2020 sera décidément une année marquante pour Julie Allemand, l'internationale belge de basket. Après avoir activement participé à la qualification des Belgian Cats pour les prochains Jeux Olympiques, après avoir ensuite annoncé qu'elle jouerait prochainement en WNBA pour le compte d'Indiana Fever (si la saison commence bel et bien), voilà que la meneuse belge va aussi changer de club en Europe. Mais la Liégeoise va rester en France: après 3 ans passés à Lyon (ASVEL), Allemand vient de s'engager avec Montpellier où elle sera coachée par le Belge Thibaut Petit. "C'était vraiment important pour moi de rester dans le championnat français", explique la meneuse dans la vidéo de présentation postée par son nouveau club sur les réseaux sociaux. "Ça reste pour moi le championnat le plus relevé d'Europe", confie Julie Allemand, qui espère pouvoir passer encore des étapes dans sa carrière au sein d'un club ambitieux, qui occupait la 3e place du championnat de France avant son arrêt.

Julie Allemand quitte Lyon avec un titre de championne de France en poche, celui décroché l'an dernier, alors qu'elle avait aussi été élue dans le "5 majeur" du championnat. "Je voulais vraiment ramener la Coupe à Lyon avant de partir (ndlr: l'ASVEL jouera sans doute la finale au début de saison prochaine)", avoue la joueuse sur sa page Facebook, "c'était un de mes objectifs personnels. C'est triste mais cela fait aussi partie de la vie."

Le championnat de France 2019-2020 n'ira quant à lui pas à son terme, la compétition a été a été arrêtée définitivement en raison de la pandémie de coronavirus et aucun titre ne sera décerné cette saison. Mais la Belge disputera tout de même l'Euroligue la saison prochaine avec son nouveau club, qui ne tarit pas d'éloges sur sa nouvelle recrue : "En véritable meneuse, Julie drive ses coéquipières. Avec une belle lecture de jeu, elle délivre de nombreux caviars, ce qui en fait d'ailleurs la deuxième meilleure passeuse de la Ligue Féminine de Basket cette saison", indique Montpellier sur son site internet. "Pour autant, Julie est également capable de réaliser de belles prouesses offensives quand son équipe tourne au ralenti: on peut notamment citer un 1/8ème de finale face à la Slovaquie lors du dernier Euro où elle a terminé la rencontre avec 25 points à son compteur. Mais notre nouvelle Gazelle impressionne également de par sa détermination et son physique. Notre coach aime dire qu'elle a trois poumons. Elle est rapide et explosive, ce qui fait d'elle l'une des meilleures meneuses européennes".

Après avoir déjà porté le maillot des Castors Braine (3 titres de championne de Belgique à la clé), et évidemment celui des Belgian Cats (qualifiées pour les prochains JO), dont la meneuse liégeoise est un des éléments-clés, Julie Allemand endosse donc un nouveau "pelage" : celui de Gazelle.