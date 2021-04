Basket : Julie Allemand à la conquête de l'Olympe...

Citius, Altius, Fortius,...

Le devise olympique est la devise des Jeux Olympiques modernes. Trois mots latins qui correspondent à Julie Allemand " Plus vite, plus haut, plus fort".

Depuis ses débuts à Alleur en 2011, plus rien n'arrête l'ascension meneuse des Cats.

Après trois saisons passées à Castors Braine, la Liégeoise ose le départ à l'étranger. Elle pose ses valises à Lyon. Amie personnelle de Tony Parker, elle dispute également pendant trois championnats sous le maillot de l'ASVEL.

En mars 2020, elle signe pour plusieurs saisons à Indiana Fever en WNBA. Venue pour apprendre dans le championnat le plus prestigieux de la planète basket, la Rookie va, bien malgré elle, être propulsée à l'avant de la scène. La meneuse titulaire se blesse, Julie saisit sa chance et s'impose comme une des candidates au titre de Rookie of the Year. La (belle) histoire s'emballe !

A l'aube du championnat 2020-2021, elle rejoint Lattes-Montpellier et Thibaut Petit. Comme avec Valery Demory à Lyon, l'osmose est totale. Même si leurs routes se sépareront au terme de cette saison chahutée, le duo a envie encore de briller en cette fin d'après-midi, puis en play-offs où Montpellier est annoncé comme un outsider de taille après un début de saison manqué. Ensuite, Julie ralliera Lyon, une seconde fois...pour quatre ans.