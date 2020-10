Basket: jouer ou reporter son match, les clubs sont à l'origine de cette demande

Suite aux mesures annoncées par le Comité de concertation concernant le sport professionnel, la Pro Basketball League a décidé de laisser aux clubs visités la possibilité de jouer ou de reporter leurs premières rencontres de la saison. Avec cette décision, on pourrait croire que les instances n’assument pas leurs responsabilités. Il n’en est rien.

En fait ce sont les clubs eux-mêmes qui sont à l’origine de cette situation. Ils ont demandé aux responsables du championnat de pouvoir décider si oui ou non, ils voulaient disputer leurs matches à domicile. Pour Thierry Wilquin, il s’agit même d’une sage décision. "Laisser la possibilité aux clubs, en fonction d’une situation qui peut être particulière de l’un à l’autre, cela reste une bonne occasion pour que chacun puisse entamer son championnat dans les meilleures conditions possible" explique le manager de Mons-Hainaut. Mais cette situation n’est d’application que pour les deux premières journées de compétition. "Je ne pense pas que la Ligue nous refile la patate chaude" poursuit Thierry Wilquin. "Si les clubs demandent une forme de flexibilité, la Ligue a été très claire en disant que ce ne serait que pour les deux premières journées de façon à ce qu’il n’y ait pas une sorte de cacophonie tout au long de la saison qui risque déjà d’être suffisamment compliquée comme ça."

A un moment, il faut démarrer notre activité.

La reprise du championnat se fera donc à huis clos. Un huis clos qui sera en vigueur au moins jusqu’au 19 novembre. Si Thierry Wilquin regrette l’absence des supporters, il est d’avis que le basket ne peut pas rester éternellement à l’arrêt. "A un moment, il faut se lancer et démarrer notre activité qui est de jouer des matches de basket. On voit que la plupart des ligues européennes ont débuté leurs compétitions avec un nombre plus ou moins important de matchs qui doivent être remis. On sait déjà que ce sera une saison très difficile au niveau de l’agencement du calendrier."

Les clubs visités ont jusqu’au début de la semaine prochaine pour décider s’ils maintiennent ou s’ils reportent leurs rencontres programmées à domicile. La saison de basket est censée reprendre le week-end du 6-7-8 novembre.