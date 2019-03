Basket féminin : Le play-off peut commencer, Braine favori, Namur et SKW en embuscade

La phase classique de championnat est achevée, place au play-off dès ce week-end des 30 et 31 mars.

Le Castors Braine part évidemment favori pour un 6e titre d’affilée, et un doublé " Coupe-Championnat ". Pour rappel, les Brainoises ont " récupéré " la Coupe (que détenait Namur, vainqueur en 2018) en battant Sint-Katelijne Waver (SKW) en finale, 86-65, le 17 mars dernier.

Mais restent en embuscade, quasi sur un pied d’égalité, le SKW justement (2e de la phase classique) et Namur (3e). Tout en considérant que le Kangoeroes Malines (ex-Willebroek) (4e) peut aussi jouer un bon rôle d’outsider, mais objectivement un cran en-dessous.

Braine favorite, peu d'incertitudes sur les dernier carré !

Le principe de ce play-off, tant en quarts de finale qu’en demi-finales et en finale, est " au meilleur des trois matches ", avec à chaque fois un match initial chez le moins bien classé de la phase classique. En quarts de finale, le 1er (Braine) se déplaçant d’abord chez le 8e (Lummen), le 2e (SKW) chez le 7e (Spirou Ladies), le 3e (Namur-Capitale) chez le 6e (Deerlijk), et enfin le 4e (Kangoeroes) chez le 5e (Liège Panthers).

En demi-finales, devraient se retrouver Braine ou Lummen et Kangoeroes ou Liège d’une part, SKW ou Charleroi et Namur ou Deerlijk d’autre part. Avec donc toujours ce principe du premier match chez le moins bien classé de phase classique. Cela dit, se hasarder maintenant à des pronostics (au-delà de la supériorité évidente des Castors) serait de l’ordre du " coup de poker " un peu trop impulsif.

Peut-être pas concernant Namur en quarts, quoi que Deerlijk avait surpris les Namuroises en tout début de championnat (défaite 54-51), avant d’être largement dominée à Saint-Servais à deux reprises : 93-53 en championnat puis 71-62 en quart de finale de Coupe. Mais peut-être dans le duel plus serré " Liège-Kangoeroes " (les Panthers ayant tout de même remporté le match-retour fin février à domicile, tout en restant " négatives " face aux Malinoises), et dans une moindre mesure dans le duel " Charleroi-SKW " (deux larges victoires de Sint-Katelijne Waver en championnat).

Epilogue d'une saison à rebondissements ...

Quoi qu’il arrive, il s’agira de l’épilogue d’une saison plutôt mouvementée. Surtout sur sa fin, et surtout du côté de Braine et de Namur. Une saison qui aura débuté assez tardivement, mi-octobre, vu la Coupe du Monde en Espagne qui s’est achevée fin septembre, avec à la clé une magnifique quatrième place de notre équipe nationale, et aura considérablement perturbé la préparation de Namur, dans la mesure où Philip Mestdagh est à la fois coach des Belgian Cats et de Namur-Capitale, et où sa fille Hanne fait partie de la sélection et de l’effectif namurois (nettement plus réduit que celui de Braine).

Mais c’est sur la fin, disons à partir de début 2019, que quelques rebondissements ont eu lieu de part et d’autre.

Du côté namurois, épisode 1 : A la trêve hivernale, le départ de la centrale américaine Natalie Butler (qui ne s’est pas adaptée à la vie en Belgique, et ne s’est jamais intégrée), remplacée par une autre Américaine, l’ailière Erica Covile. Episode 2 : Limogeage de la distributrice Britney Jones au lendemain de la demi-finale " Aller " de Coupe perdue face à Braine (69-89) le 27 février. Episode 3 : Namur crée la sensation, cinq jours plus tard, en allant s’imposer (en championnat) chez les Castors (54-67). Au passage, les Brainoises n’avaient plus perdu à domicile, en compétitions belges, depuis le 23 mars 2013 contre Waregem (79-91, en quart de finale de P-O).

Du côté brainois, épisode 1 : Peu après le dernier match d’Euroleague (contre Ekaterinburg), le président Jacques Platieau parvient à faire revenir à Braine, le 25 février, l’ailière ukrainienne Olesya Malashenko, pour pallier le départ en WNBA (Sparks LA) de l’Américaine Karlie Samuelson (également ailière). Episode 2 : Après le " camouflet " pris à domicile contre Namur, le coach Pascal Angillis est remercié, et remplacé par un duo de " tauliers " du club : Patrick Muylaert et son frère Fabien.

Il faut le dire, des rebondissements plutôt rares dans le monde du basket féminin belge ! Surtout ramassés en aussi peu de temps.

Ces décisions ont eu de chaque côté des effets assez positifs. Et donc, Braine (évidemment) comme Namur s’avancent comme principales candidates à la finale du P-O. Même si le chemin pour y arriver semble moins évident pour Namur-Capitale. Tous les ingrédients sont là, en tout cas, pour vivre une fin de compétition pleines de belles émotions.

Le programme, dès ce week-end ...

Le programme des quarts :

Lummen – Braine, samedi 30 mars 21 heures (Braine – Lummen, mardi 2 avril, 20 heures 30) … Match décisif éventuel à Braine, le samedi 6 avril, 20 heures 30.

Deerlijk – Namur, dimanche 31 mars 17 heures (Namur – Deerlijk, mardi 2 avril, 20 heures 30) … Match décisif éventuel à Namur, le samedi 6 avril, 20 heures 30.

Charleroi – SKW, samedi 30 mars 20 heures 45 (SKW – Charleroi, encore indéterminé) … Match décisif éventuel à Sint-Katelijne-Waver, encore indéterminé.

Liège – Kangoeroes, dimanche 31 mars 17 heures 45 (Kangoeroes – Liège, encore indéterminé) … Match décisif éventuel à Malines, encore indéterminé.

Les demi-finales sont prévues le mardi 9 avril, puis le week-end des 13-14 avril et éventuellement le mardi 16 avril.

La finale le week-end des 20-21 avril, puis le mardi 23 avril et éventuellement le week-end des 27-28 avril.