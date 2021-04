Basket féminin : La finale de play-offs entre le Castors Braine et Namur se jouera en un seul match

Trois joueuses du Castors Braine avaient déjà été testées positives au COVID 19 en début de semaine, et une quatrième l'a été ce mercredi. Le reste de la "bulle", joueuses et staff, est considéré comme "cas-contacts". Le groupe des Castors étant ainsi particulièrement déforcé (seulement 7 joueuses disponibles), et étant dans le doute par rapport à d'éventuels autres cas, il a donc fallu prendre une décision concernant la finale des play-offs qui se profilait, avec un premier match ce vendredi 23, en déplacement à Namur-Capitale, et un deuxième à Braine ce dimanche 25, avant une éventuelle "belle" le mercredi 28.

Après plusieurs heures de concertation entre Fédération et clubs, il a été décidé d'annuler les matches de vendredi et dimanche, et de jouer le titre de champion sur le seul match du mercredi 28, à Braine.

Ajoutons que si cette rencontre ne pouvait être jouée (pour les mêmes raisons, il va de soi), c'est Namur-Capitale qui serait déclarée championne. Suivant ainsi le protocole du déroulement des play-offs édicté par la Fédération. L'équipe déclarant forfait étant perdante. Et compte tenu du fait qu'aucun report n'est possible, puisque la saison doit être achevée au plus tard le vendredi 30 avril.

Plus d'entraînements pour les Brainoises, en quarantaine pour une semaine, et incertitudes sur le processus de tests. Quant à Namur, le programme d'entraînements se poursuit, et des tests sont programmés ce vendredi. Pour l'heure (derniers tests lundi), aucun cas positif n'a été détecté dans la "bulle" namuroise.