Basket : Castors Braine vers un cinquième doublé Coupe-Championnat...?

Un mois de préparation intensive...

En l'espace de quelques années et avec un nouveau matricule, Phantoms Basket Boom a gravi tous les échelons vers la première nationale et a remporté ces deux dernières saisons la Flemish Cup.

Mais, il n'y a aucune comparaison avec l'armoire aux trophées de la formation brainoise garnie de sept titres consécutifs entre 2014 et 2020 et de quatre Coupes de Belgique (2014, 2015, 2017 et 2019). En cas de succès, ce samedi, les Brainoises s'offriraient un cinquième doublé Coupe-Championnat...ce qui n'est pas encore acquis !

Depuis le mois de septembre, Fred Dusart et ses joueuses préparent cette finale. Privées de compétition depuis plus de six mois, elles s'appliquent aux entraînements mais comme le souligne le coach français :"Rien ne peut remplacer un match à enjeu, pas même un match amical ."

Vainqueur de l'Eurocup en 2015 avec Villeneuve-d'Ascq et Ann Wauters, il insiste sur le contexte particulier de cette finale :" L'ambiance dans le groupe est bonne mais c'est un peu bizarre d'avoir une seule joueuse (ndlr : Maxuella Lisona-Mbaka) qui a participé au parcours particulier de la saison passée pour accéder à la finale. On a changé neuf joueuses, ce qui est énorme. Mais, c'est bien de jouer cette finale par respect pour notre parcours. Nous avons rencontré de grosses difficultés pour éliminer Wavre-Sainte-Catherine, Malines et enfin Namur. Et donc ne pas jouer cette finale, c'était mentalement très compliqué. C'est aussi la meilleure manière de souder un groupe en jouant un match très important. Le Braine de ce samedi ne sera pas le Braine à son plus haut niveau. On a une étiquette de favori que l'on assume par rapport au statut du club mais par rapport aux effectifs et à la cohésion d'équipe, je pense que Boom est plus en avance que nous."

Pour le coach des Castors, la clef du match viendra du mental. Il ne faudra à aucun moment donner confiance à Boom."Il faudra imprimer le doute dans l'esprit de notre adversaire et cela passera par une grosse défense."