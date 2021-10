Basket – Belgian Cats : Nul n’est prophète en son pays…

Enfin la fumée blanche ! Après des jours et des jours de tergiversation, le nom du successeur de Philip Mestdagh à la tête de l’équipe des Cats est connu.

L’heureux élu est Français, il s’agit de Valéry Demory, actuel coach à Lattes-Montpellier.

►►► À lire aussi : Valéry Demory succède à Philipp Mestdagh à la tête des Belgian Cats

Longtemps, Thibaut Petit a tenu la corde en faisant partie d’une "short-list" mais cela n’a pas été suffisant. Notre compatriote jouissait des faveurs de plusieurs cadres de l’équipe mais cela n’a pas convaincu le management de l’équipe nationale.

Comme joueur, Demory a évolué dans les années 80 et 90 dans les équipes de Limoges et Pau-Orthez. En tant qu’entraîneur, il totalise trois titres avec Montpellier et l’Asvel et quatre Coupes de France. Il a été élu entraîneur de l’année en 2011 et 2019 ; Le Nordiste connaît le basket féminin en France mais n’a jamais coaché en championnat hors de l’Hexagone. Cela m’amène à cette réflexion.

Pourquoi ne pas avoir confié le futur de nos Cats à un coach belge dans la lignée des Benny Mertens, Daniel Goethals ou… Philip Mestdadgh. Thibaut Petit a coaché en Belgique, a connu la réussite avec Montpellier dans un contexte délétère la saison passée et vient d’être appelé en Russie à Koursk. Une Coupe et une finale de play-off, deux années de suite avec le club héraultais et son côté globe-trotter n’ont visiblement pas pesé suffisamment aux yeux des décideurs. Je n’ai pas de réponse si ce n’est que ce n’est pas évident d’être… un "Petit" belge !

Loin de moi, l’idée de remettre en cause les qualités de Valéry Demory avec lequel Julie Allemand a entretenu un lien fusionnel lors de son premier passage à Lyon.

Mais je m’interroge sur ce choix alors que lors des deux entretiens, notre compatriote avait laissé une bonne impression…

Le coach français dispose de peu de temps pour préparer les échéances de novembre. L’équipe devrait saluer le retour Hind Ben Abdelkader, déjà coaché par Rachid Meziane… Et qui sera l’assistant-coach de Demory, sans oublier Laure Resimont qui brille avec Malines depuis le début de la saison.

Après l’Euro et les Jeux Olympiques, les Cats doivent continuer sur leur lancée et oublier la déception légitime d’un match perdu contre le Japon. Cette génération va encore nous faire vibrer : l’Euro en 2023, mais plus près de nous les Mondiaux en Australie en septembre 2022. Deux objectifs majeurs pour Valéry Demory. La Belgique fait partie du gotha mondial féminin du basket et entend bien le rester dans les années futures. A bon entendeur.