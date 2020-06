Basket belge : Début de la saison 2020-2021 les 2 et 3 octobre

Les dirigeants de l'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, ont dévoilé ce mercredi le calendrier officiel pour la saison 2020-2021 qui reprendra ses droits les 2 et 3 octobre, avec notamment Charleroi-Anvers et Brussels-Ostende.

Les clubs de l'Euromillions Basket League vont faire leur retour sur les parquets belges le premier week-end du mois d'octobre 2020, comme l'a officialisé la ligue ce mercredi.

Charleroi-Anvers, Brussels-Ostende et Liège-Limburg United seront les trois premières affiches du vendredi 2 octobre. Cette première journée se poursuivra le samedi 3 octobre par Alost-Louvain. Malines et Mons sont quant à eux "bye" pour cette reprise.

Le championnat est divisé en deux tours. Dans un premier temps, les dix équipes ont été réparties en deux poules de cinq. Une poule A composée de Charleroi, d'Anvers, du Brussels, d'Ostende et de Malines. Et une poule B où l'on retrouve Liège, Limburg United, Mons, Alost et Louvain.

Après cette série de matchs aller-retour, les dix équipes se retrouvent dans un championnat "classique" qui débutera le week-end du 8-9 et 10 janvier 2021. La dernière journée du championnat, avant le début des playoffs, est prévue le 14 mai 2021. A noter également que la finale de la coupe de Belgique se déroulera le 21 mars 2021 (le programme sera quant à lui publié à la fin du mois de juin), que le All-Star Game sera joué le 10 avril 2021 et que la traditionnelle cérémonie des Awards se tiendra le 15 mai 2021.

Le championnat 2019/2020 a été arrêté en raison du coronavirus. Ostende, en tête au moment de l'interruption, a été sacré champion de Belgique.