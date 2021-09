Basket : battu en préliminaire de Ligue des Champions, Mons retrouvera Anvers en FIBA Europe Cup cette saison

Les Montois de Belfius Mons-Hainaut se sont inclinés lundi soir face aux Hollandais de ZZ Leiden (74-76), à Trévise (Italie) pour le compte des quarts de finale du tournoi qualificatif pour la phase de poule de la Ligue des Champions de basket.

En première mi-temps, les deux équipes ont fait jeu égal, chacune répondant à l'autre dans une égalité presque parfaite (21-21 et 39-38 à la pause). Au retour des vestiaires, le duo Emmanuel Nzekwesi (15 points et 10 rebonds) et Marcus Tyus (21 points) permettait au vice-champion de Belgique de creuser un premier écart à la faveur d'un 13-2 pour faire passer le marquoir à 52-40.

Malgré une avance de 12 points...

Dans le dernier acte, les champions des Pays-Bas revenaient à 68-63 mais les Montois ne lâchaient pas, sous l'impulsion d'Ajdin Penava (14 points). Mais ZZ Leiden sentait le vent tourner. Les Néerlandais égalisaient à 72 partout à une minute de la fin avant que Worthy De Jong n'offre la victoire à son équipe sur un lay-up au buzzer (74-76).

Mons-Hainaut ne participera donc pas à la Ligue des Champions cette année mais sera reversé dans les poules de la FIBA Europe Cup pour cette saison européenne. Les Montois joueront dans le groupe F, où ils retrouveront Anvers ainsi que les Grecs de Ionikos et les Portugais du Sporting Portugal.