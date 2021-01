Basket : arrêt définitif des championnats régionaux et provinciaux des U14 aux seniors

Plus tard cette saison, l’AWBB (274 clubs, 46000 membres) envisage néanmoins l’organisation de matches amicaux et de tournois en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Les championnats régionaux et provinciaux de basket ne reprendront pas cette année en raison de crise sanitaire liée au Coronavirus. De la catégorie U14 aux seniors, le ballon devra attendre la saison prochaine pour rebondir à nouveau.

Une décision claire et réfléchie dans l’intérêt des basketteurs

Nous avons contacté Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB, il nous explique la décision et surtout le timing de celle-ci : "Il nous a semblé opportun de prendre une décision dès aujourd’hui étant donné que la Ministre Glatigny nous a dit qu’il ne fallait pas s’attendre à de bonnes nouvelles concernant le sport avant mars. […] C’était donc difficile d’envisager positivement une reprise correcte des compétitions et c’est la raison pour laquelle on a pris cette décision."

Les équipes avaient besoin de trois semaines de préparation (d’entraînements) avant de reprendre la compétition donc il n’aurait pas été envisageable de recommencer avant fin mars, début avril. Inenvisageable vu le retard accumulé jusqu’ici.

Les clubs connaissent désormais leur sort, et si la déception est de rigueur, ils peuvent se projeter vers la saison prochaine : "On informe chaque semaine les clubs sur l’évolution de la situation… Qui devenait difficilement tenable. Les clubs ont besoin d’objectifs à moyen terme et il était difficile de leur promettre quoi que ce soit pour la saison 2020-2021."