Basket : Anvers éliminé de l'Europecoupe

Anvers s'est incliné jeudi soir (82-69) en déplacement en Espagne, à MoraBanc Andorre, pour le compte de la huitième journée de l'Eurocoupe de basket. Une nouvelle défaite qui élimine définitivement les Anversois d'une éventuelle qualification pour le deuxième tour.

Cette campagne européenne aura été très compliquée pour les joueurs de Christophe Beghin, l'entraîneur des Giants d'Anvers. En déplacement à Andorre ce jeudi soir, les Anversois ont particulièrement souffert en première mi-temps. Les Espagnols prenaient rapidement les commandes de la rencontre (24-17 et 50-38 à la pause), grâce à une belle précision au périmètre (13/29 à 3 points). Au retour des vestiaires, les Anversois équilibraient les débats, notamment grâce à Ibrahima Fall Faye (22 points) et Jalen Jenkins (18 points) pour remporter le troisième acte 14-16. Mais la formations locale ne se laissait pas surprendre et repartait de plus belle dans un dernier quart-temps à sens unique (82-69). Cette huitième défaite de suite scelle le sort des Anversois qui sont officiellement éliminés de la compétition avant leurs deux derniers matchs de poule.

Le 9 décembre, les Anversois accueilleront les Lituaniens de Panevezys Lietkabelis lors de la 9e journée. Au classement, les Giants sont derniers de leur groupe avec un bilan de huit défaites en autant de rencontres. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de six formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition.