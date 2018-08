Axel Hervelle de retour en Belgique aux Spirous de Charleroi

Il est l'une des figures du basketball masculin en Belgique, Axel Hervelle revient au pays. Il quitte Bilbao où il évoluait depuis 2010 pour ce qui sera sans doute un dernier défi avec les Spirous de Charleroi.

Il est révélé à Verviers-Pepinster où il a évolué de 2000 à 2004. Il part ensuite au Real Madrid pour six saisons, il y remporte une Coupe d'Europe en 2007. C'est seulement le quatrième Belge à soulever un trophée européen.

Depuis tout jeune il faisait partie de l'équipe nationale. Il a mis un terme à sa carrière internationale à la fin de l'année 2017.

À 35 ans, il a donc décidé de terminer sa carrière en Belgique. Il apportera son expérience au club carolo coaché par Bryan Lynch. Il aime le défi à relever et le fait de se rapprocher de sa famille: "Je suis heureux de retrouver la Belgique pour plusieurs raisons, notamment la proximité avec ma famille et mes proches. Au niveau du basket, j’ai envie de revivre les grandes émotions que j’ai connu lors du début de ma carrière pro en Belgique.” Il donne le ton, il ne jouera pas aux Spirous pour faire de la figuration. Bonne nouvelle pour les Spirous et pour le championnat belge.