Avant le tournoi qualificatif olympique, Wauters corrige : "2 places qualificatives, pas 3"

Les Belgian Cats, l’équipe nationale belge féminine de basket, entame ce jeudi 6 février son tournoi qualificatif pour les JO. A domicile : une chance ! Mais avec un groupe qui s’avère sans doute moins facile qu’il n’y paraît. D’autant que le pays organisateur des Jeux sera de la partie. Ce qui réduit les chances de qualification pour les Belges. Selon Ann Wauters, un des piliers de l’équipe, le soutien du public sera capital.

"Pour moi, c’est un rêve d’aller aux JO avec cette équipe des Belgian Cats". Ann Wauters, la pivot belge de 39 ans, ne s’en cache pas, l’ultime objectif c’est Tokyo. Et elle marche à l’optimisme. "Je suis quelqu’un de positif. Donc je pense vraiment qu’on va y arriver. Mais ça va pas être facile, car notre poule est relevée. On a trois matches qui vont être durs, mais on a l’avantage de jouer devant notre public. Avec cette équipe, on a déjà vécu des supers moments. L'enthousiasme de jouer ensemble. Chacun accepte son rôle. Ca nous permet de jouer du beau basket. Et on a envie de le montrer encore."

Mais le plus dur reste à faire, avec l’enchaînement des 3 matches de qualification. "Ce que je redoute le plus, c’est la présence du Japon dans notre groupe. Une équipe déjà qualifiée, mais qui doit quand même jouer les matches. En fait il n’y a que 2 places qualificatives dans ce tournoi, pas 3 !" Et outre le Japon et son jeu atypique, les deux autres adversaires sont aussi redoutables. "Le Canada c’est une équipe pleine de talents, bien structurée et bien coachée. Ca va être un gros match pour commencer. Et la suède c’est aussi une équipe qui joue dur. On peut gagner contre les 3 équipes . Mais on peut aussi perdre contre les 3 équipes. A ce niveau-ci c’est normal. Il ne peut plus y avoir de match facile."

Sold Out en 3 jours : " notre public pour faire la différence ensemble "

"On a été surpris que les places soient toutes vendues en 3 jours sans vraiment de promotion. Ca nous a donné un boost de voir qu’autant de gens nous suivaient! On est une équipe qui a besoin de ça, de sentir le soutien du public. Ca nous aidera à passer les moments difficiles, car, c’est certain, on en aura. C’est dans les moments compliqués qu’on pourra faire la différence ensemble, eux et nous. Et ce serait bien d’écrire cette page du basket belge, ensemble, avec notre public".