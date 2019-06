Arrivé en cours de saison, l'intérieur Stéphane Moris restera à Mons-Hainaut

Arrivé en cours de saison au sein du club montois, Stéphane Moris, 32 ans, 2m08, restera à Mons-Hainaut la saison prochaine, a officialisé vendredi le club des Renards, sorti en quarts de finale des play-off par le Brussels.

Stéphane Moris, qui évolue au poste 4 et 5, avait quitté Kangoeroes Malines la saison dernière et restait sans club avant de rejoindre la formation de Daniel Goethals en novembre. Il a affiché une moyenne de 6,2 points et 2,6 rebonds de moyenne par match en 15,7 minutes de jeu. Ce Bruxellois a évolué déjà à Verviers-Pepinster, Louvain et Liège en Euromillions League.

"Le joueur belge vient compléter le noyau montois version 2019-2020 actuellement en construction", a ajouté Thierry Wilquin, le manager montois, qui doit avant tout encore officialiser le nom de son nouveau coach.