Après deux mois d'arrêt, le championnat de Belgique de basket féminin peut reprendre

Deux mois après son interruption en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le championnat de Belgique de basket féminin va reprendre le week-end prochain. La ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a validé le protocole mis en place, a confirmé son cabinet dimanche soir.

C'était la dernière signature manquante pour permettre aux dames de l'élite de reprendre leur championnat. Ben Weyts, son homologue flamand, avait déjà marqué son accord le 27 novembre. Les salles ont du être homologuées et les communes devaient marquer leur accord. Un protocole sanitaire a été érigé avec notamment un testing rapide deux fois par semaine.

Les rencontres se dérouleront, suivant les mesures gouvernementales, sans public et sans cafétéria.

Raisons pour lesquelles aussi, la série sera orpheline de deux clubs, Verviers-Pepinster et Spirou Ladies Charleroi, qui ont renoncé à reprendre la saison comme la fédération leur a laissé le choix. Ils ne seront en effet pas sanctionnés pour ce forfait et il n'y aura pas de playdowns, ni descendants à l'issue de la saison qui devra se terminer, quoiqu'il arrive pour le 30 avril. Les playoffs devraient se jouer à quatre.

La Coupe de Belgique est supprimée cette saison.

Deux journées avaient pu se dérouler seulement. Le championnat reprendra samedi par deux rencontres avec les duels entre Castors Braine et Waregem (19h00) d'une part, entre Kangoeroes Malines et Namur (17h00) d'autre part. Ces deux derniers clubs vont ainsi pouvoir jouer une fois avant leur rencontre qualificative pour l'EuroCoupe FIBA.

Les Malinoises accueilleront - en match unique - les Espagnoles de Clarinos De la Laguna de Tenerife (et la Belgian Cat Heleen Nauwelaers) le 16 décembre alors que les Namuroises recevront les Luxembourgeoises de Grengewald le jeudi 17 décembre. En cas de succès, Kangoeroes sera versé dans une poule avec Lointek Bizkaia (Esp), Charleville-Mézières (Fra) et la Roche-Vendée (Fra). Namur rejoindrait de son côté un groupe avec Villeneuve d'Ascq (Fra), Cadi La Seu (Esp, avec les Belgian Cats Serena-Lynn Geldof et Laure Resimont) et Sepsi (Rou).

Cette phase de poule, qui concerne aussi Braine, Wavre-Ste Catherine et Phantoms Boom, se déroulera dans une bulle, avec matches uniques, du 19 au 22 janvier. Les lieux doivent encore être désignés par la fédération européenne de basket.

Les prochaines journées de championnat sont prévues les 19 décembre, 26 décembre et 2 janvier.