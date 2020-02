Anvers termine sa campagne européenne par une défaite face à l'Hapoel Jérusalem

Les Giants d'Anvers se sont inclinés mercredi soir à domicile face aux Israéliens de l'Hapoel Jérusalem (73-88) pour le compte de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions de basket.

Fin de l'aventure européenne pour les Giants d'Anvers. Après avoir terminé troisième de la défunte saison en Ligue des Champions de basket, les Anversois sont cette fois-ci éliminés dès la phase de poule. Ils terminent avec un bilan de 4 victoires pour 10 défaites et sont derniers du groupe B, dominé par l'Hapoel Jérusalem justement.

Pour cette dernière sortie européenne, les Giants ont fait jeu égal avec leurs adversaires pendant 20 minutes (25-27 et 45-45 à la pause). Mais en deuxième mi-temps, le rouleau compresseur israélien s'est mis en marche et a fait la différence. Malgré une bonne prestation du duo Dave Dudzinski (15 points) et Dennis Donkor (12 points), les joueurs de Christophe Beghin n'ont pas pu rivaliser avec la force de frappe des visiteurs qui plaçaient un 15-26 dans le troisième acte avant de gérer la fin de la rencontre (13-17). Côté visiteur, cinq joueurs (Nimrod Levi, Tamir Blatt, John Holland, Suleiman Braimoh et TaShwan Thomas) terminent avec au moins dix points au compteur.