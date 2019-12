Anvers se qualifie pour le dernier carré aux dépens de Mons

Après une victoire 56-73 sur le terrain de Mons vendredi soir, les Anversois ont officialisé leur qualification pour la demi-finale de la Coupe de Belgique de basket (messieurs) en l'emportant 78-70 dimanche à la Lotto Arena lors du match retour.

Sans surprise, les joueurs de Christophe Beghin ont validé leur ticket à l'issue d'un match qui s'est joué dès le premier quart-temps. Mieux en jambes, les Anversois en profitaient pour prendre l'avance au marquoir (23-14 et 35-26 à la pause).

Au retour des vestiaires, les Montois n'ont pas abdiqué et sont même revenus à 37-37 après 25 minutes avant que les Anversois n'appuient une dernière fois sur l'accélérateur pour confirmer cette victoire (78-70). Côté anversois, Victor Sanders termine meilleur marqueur avec 22 points. Owen Klassen en ajoute 10 et 7 rebonds. Dans le camp montois, c'est le duo Auston Barnes (15 points) et Katin Reinhardt (21 points) qui a alimenté le marquoir.

Tenants du titre, les Anversois sont les premiers à se qualifier pour les demi-finales où ils retrouveront le vainqueur du quart de finale opposant Limbourg United à Louvain.

Les deux autres quarts de finale opposeront Charleroi à Ostende et Alost au Brussels.