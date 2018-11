Anvers s'impose facilement contre Limburg United

Les Giants d'Anvers ont pris le dessus sur Limburg United en s'imposant 95-85 (pause 53-41) dimanche après-midi lors de la 8e journée de l'Euromillions Basket League. Anvers, qui n'a disputé que six matches, compte 4 victoires pour 2 défaites. Limbourg United s'est quant à lui incliné cinq fois pour deux victoires seulement.

Au-dessus de ses adversaires dans les trois premiers quarts, Anvers a pu aborder les dernières minutes avec un matelas confortable pour résister à la timide réaction limbourgeoise lors du dernier quart-temps.

Six joueurs anversois ont passé la barre des dix points avec l'Américain Tyler Kalinovski comme meilleur marqueur (18 pts) et le Belgian Lion Ismaël Bako auteur de 16 points et dix rebonds. En face, Paul Carter s'est distingué en inscrivant 18 points également.