Anvers s'adjuge la 1ère manche face à Charleroi en demi-finale des playoffs

Anvers a remporté la première manche de la demi-finale des playoffs (best-of-3) face à Charleroi (90-80) samedi soir à la Lotto Arena. Dans un match très offensif, les Anversois ont pu compter sur une belle performance d'Hans Vanwijn (19 points et 6 rebonds)

Contraint de gagner au moins un match à Anvers pour atteindre la finale, Charleroi prenait un bon départ dans cette première manche. Forçant les Anversois à commettre cinq pertes de balle, le Spirou menait 22-28 après le premier quart-temps, malgré un bon Hans Vanwijn (11 points dans le 1er quart-temps) côté anversois.

Les Carolos poursuivaient sur leur lancée dès les premières secondes du deuxième quart-temps. D'un tir à trois points, Jack Gibbs donnait neuf points d'avance au Spirou: 22-31. Moment choisi par les Giants pour se réveiller avec un 13-0 pour mener 35-31 et poussant Brian Lynch, le coach carolo, à prendre un temps-mort. Anvers avait réussi à inverser la tendance pour prendre cinq points d'avance au repos: 51-46.

Les Giants poursuivaient sur leur lancée après la pause et creusaient l'écart dans le troisième quart-temps. Dominateurs au rebond (40 à 27), les joueurs de Roel Moors prenaient 15 points d'avance avant les dix dernières minutes: 78-63. Pas abattus, les Carolos débutaient le quatrième quart-temps par un 0-9 pour revenir à 78-72. La fin de match était intense et les deux équipes manquaient de précision. Au bout du compte, Anvers contrôlait son avance pour s'imposer 90-80 et mener 1-0 dans la série.

Dimanche , Alost reçoit Ostende pour la deuxième manche de l'autre demi-finale. Ostende mène 1-0 dans la série après sa victoire 82-60 vendredi.