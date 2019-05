Anvers reprend la tête du championnat grâce à un succès aisé à Liège

Anvers a aligné une seconde victoire en 24 heures. Mercredi, les Giants se sont imposés facilement, 65-94, sur le parquet de Liège (mi-temps: 39-55) dans ce match d'alignement de la 22e journée du championnat de Belgique de basket. Ce succès permet aux Anversois de prendre la tête du classement avec un point de plus qu'Ostende, septuple champion en titre.

Lauréats de la Coupe de Belgique, les joueurs de Roel Moors ont fait la différence dès le deuxième quart-temps afin de regagner les vestiaires avec une confortable avance de 16 longueurs. Les Anversois se sont même permis de l'accroître au fil du match.

Les Giants, vainqueurs 83-90 à Alost mardi, comptent donc 62 points après 34 matches (28 victoires - 6 défaites) pour 61 aux Ostendais (27v-7d). Charleroi (56) et le Brussels (55) complètent le top-4 alors que Liège est 10e et dernier avec 41 points après une 27e défaite.

Il reste deux journées de compétition régulière au programme, la 35e vendredi (17 mai) et la 36e et dernière dimanche (19 mai). Anvers affrontera en 'back to back' Malines (7e) alors qu'Ostende défiera Mons-Hainaut 5e.