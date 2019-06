Anvers rejoint Ostende en finale des playoffs

La finale des playoffs du championnat de Belgique de basket opposera Ostende à Anvers. Les Giants ont en effet rejoint les Côtiers en finale après avoir battu le Brussels 63-84 dans le match N.2 de la seconde demi-finale dimanche à Bruxelles. Ostende avait éliminé Limburg United samedi.

Les Giants avaient fait un premier pas vers la finale en gagnant le match N.1 80-68 vendredi.

Dimanche, les Anversois, emmenés par Victor Sanders et Dave Dudzinski (15 pts) menaient déjà 35-48 à la mi-temps. Ils ont coninué à dominer les deux derniers quarts pour se qualifier pour la finale pour la deuxième année de suite.

Comme l'an dernier, la finale opposera Ostende à Anvers. Samedi, Ostende a validé son billet pour la finale en s'imposant 59-78 sur le terrain de Limburg United, après avoir déjà gagné la première manche 84-73.

Ostende a remporté sept dernières éditions du championnat de Belgique. Anvers, 1er à l'issue de la saison régulière, a décroché son seul titre en 2000.

Les Anversois de Roel Moors, 3e de la Ligue des champions, avaient battu Ostende en finale de la Coupe de Belgique en mars, mettant un terme à l'hégémonie d'Ostende, qui avait enlevé les six dernières éditions de la Coupe.

La finale, disputée au meilleur des cinq manches, débutera vendredi 7 juin. Les 2e et 3e manche auront lieu les 9 et 11 juin. Deux autres manches sont programmées les 13 et 15 juin si nécessaire.