Anvers prend sa revanche sur Charleroi lors de la 28e journée

Battu de justesse au Dôme de Charleroi (80-79), vendredi, Anvers a pris sa revanche, lundi en début de soirée à l'occasion du "back-to-back" proposé dans le cadre de la 28e journée de l'EuroMillions Basket League. Les Giants n'ont laissé aucune chance après la pause au Spirou et se sont imposés 83-61. Les Carolos menaient 33-36 à la pause. Vainqueurs 22-15 et surtout 28-10 des 3e et 4e quart-temps, les hommes de Roel Moors très efficaces aux tirs (31 sur 54 dont 25/38 à 2 points, soit 57,4 % de réussite), ont repris l'avance à 43-42 pour ne plus l'abandonner. Hans Vanwijn s'est révélé le Giant le plus présent comme ses 14 points, 5 rebonds, 5 assists et 3 interceptions en 24 minutes de jeu en témoignent.

Au classement, Anvers reste 2e. Il possède 48 points et revient à 2 points du leader Ostende, mais compte un match de retard sur les champions en titre. Charleroi reste 3e avec 46 unités en 28 matchs tout comme le Brussels 4e.

Cette 28e journée s'achève en soirée par la visite d'Alost, 7e, dans la salle de la lanterne rouge Louvain.