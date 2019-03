Anvers met fin à l'hégémonie ostendaise en Coupe de Belgique

Anvers a battu Ostende 70-76 en finale de Coupe de Belgique de basket. De cette façon, les Anversois mettent fin à une série de six titres des Ostendais, invaincus en Coupe depuis 2013. Sextuple tenants du titre, et recordmens dans la compétition avec 18 titres, ils ne sont pas parvenus à rivaliser avec les Anversois ce dimanche malgré une fin match nettement meilleure. Les Côtiers partaient largement favoris mais ils n'ont pas tenu leur rang pendant une rencontre entière. Il s'agit de la troisième levée de Coupe pour Anvers après des succès en 2000 et 2007.