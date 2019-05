Anvers gagne à Alost et se rapproche à un point d'Ostende

Anvers est venu s'imposer 83-90 (35-41 au repos) à Alost, mardi soir en match d'alignement de la 31e journée de l'EuroMillions basket League. Ce succès permet aux Giants de revenir dans l'ombre d'Ostende au classement. Les Anversois, deuxièmes, totalisent 60 points mais ont encore un match de retard de la 22e journée à jouer. Il se déroulera ce mercredi 15 mai à 20h30 à Liège. Les Ostendais totalisent 61 unités. Alost reste 8e avec 46 point.

Le succès des Giants s'est dessiné dans la dernière période. Les lauréats de la Coupe de Belgique ont émergé 26-32 dans ces dix dernières minutes. Ils ont pu compter sur un Jae'Sean Tate très précis (17 pts à du 6/7 au tir). Ismael Bako et ses 11 rebonds et 10 points et les 17 unités de Paris Lee ont aussi contribué au 27e succès anversois. La 35e journée de la saison régulière se dispute vendredi (17 mai) et la 36e et dernière dimanche (19 mai).