Anvers aborde les Play-offs de l’Euromillions League en pôle

Le tableau des quarts de finale des Play-offs est désormais complet en Euromillions League de basket (messieurs) à l’issue d’une 36e et dernière journée dimanche qui a vu Anvers conserver sa pole position, pour la première fois depuis 2000. Ostende, champion ces six dernières années, jouera contre Alost alors que Spirou Charleroi, 3e, affrontera Limburg United et le Brussels, 4e, sera défié par Mons-Hainaut (5e). Les Anversois, 3es de la Ligue des Champions au début du mois au Sportpaleis, entameront ces Play-offs par un duel face à Kangoeroes Malines (8e), dans un remake de cette dernière journée qui a vu les hommes de Roel Moors s’imposer 107 à 78 face aux Malinois précisément. Ostende (2e) a pris la mesure de Mons-Hainaut dimanche 96 à 60 et défiera Alost (7e) en quart de finale. Les Alostois se sont imposés 108 à 84 face à Liège qui termine la saison 10e et bon dernier. Le Brussels a failli créer une nouvelle surprise en forçant Spirou Charleroi à la prolongation dans son dôme (101-94). Les Carolos, finalement victorieux, seront opposés eux à Limbourg United, vainqueur 66 à 72 à Louvain (9e), l’autre équipe de la division 1 belge, avec Liège, à ne pas disputer les Play-offs.

Affiches des quarts de finale :

Anvers (1) - Malines (8)

Ostende (2) – Alost (7)

Spirou Charleroi (3) – Limburg United (6)

Brussels (4) – Mons-Hainaut (5)

Potentielles demi-finales :

Anvers/Malines – Brussels/Mons-Hainaut

Ostende/Alost – Spirou Charleroi/Limburg United