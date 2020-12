Anthony Davis prolonge pour cinq ans chez les Lakers

Anthony Davis a prolongé son aventure chez les Los Angeles Lakers pour cinq années supplémentaires, à peine 24 heures après que l'autre star des champions NBA en titre, LeBron James, eut signé pour deux autres années.

Le nouveau contrat, d'un montant total de 190 millions de dollars (156 millions d'euros) selon le Los Angeles Times, intervient après une première saison parmi les Lakers, durant laquelle Davis a mené, aux côtés de James, la franchise californienne à son 17e titre.

Mercredi, l'agent de LeBron James, qui est également celui d'Anthony Davis, avait annoncé que la star, qui aura 36 ans ce mois-ci, avait prolongé de deux saisons pour 85 millions de dollars (70 millions d'euros), qui l'amènerait jusqu'à la saison 2023-2024.

Après six saisons sans phases finales, le deux joueurs ont réussi à remettre la mythique franchise au sommet de la galaxy NBA, à l'issue d'une saison inédite qui s'est terminée fin octobre dans une bulle de protection à Orlando (Floride), après plusieurs mois d'interruption due à la pandémie du coronavirus.

"Anthony Davis a prouvé qu'il était l'un des joueurs les plus complets et les plus dominants, des deux côtés du terrain", a déclaré le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, "Nos fans vont pouvoir continuer à suivre la progression d'AD (le surnom de Davis, NDLR) qui va mener notre franchise dans les années à venir. C'est réellement un moment béni pour nous".

Agé de 27 ans, Anthony Davis a joué durant sept saisons pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, qui l'avaient choisi en première position à la loterie de 2012, avant d'être échangé en juin 2019 avec Los Angeles contre trois joueurs, dont le meneur Lonzo Ball ou l'intérieur Brandon Ingram, ainsi que plusieurs choix de loterie.

Devenu agent libre à la fin de la saison, il resigne donc avec la franchise où il a remporté son premier trophée NBA sur la période maximale possible, avec une possibilité cependant de redevenir agent libre avant sa dernière saison de contrat. Il touchera pour cette dernière un salaire de 43,2 millions de dollars (35,6 millions d'euros).

Durant la saison écoulée, il a terminé 10e parmi les meilleurs marqueurs de la ligue, avec 26,1 points, auxquels il a ajouté 9,3 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne, terminant par ailleurs finaliste pour le trophée de meilleur défenseur de l'année, battu finalement par l'intérieur des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.