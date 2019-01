Ann Wauters prépare sa reconversion

C’est un signe qui ne trompe pas. Une genouillère légère dissimulée sous son legging. "Je ne sais pas le cacher, mon genou n’est pas encore à 100%" lance l’intérieure belge. " Les plans sont respectés pour le moment mais le travail de rééducation prend un peu plus de temps que prévu. Les médecins et les kinés sont optimistes, donc je le suis aussi. "

Opérée en décembre 2017, Ann Wauters avait mordu sur sa chique pendant la formidable campagne des Belgian cats à la coupe du monde à Ténérife en septembre dernier (avec une 4e place finale) " A cause de son genou, elle a joué à 20% " nous confie un proche de l’équipe nationale.

A 38 ans, elle le concède elle-même, la fin de carrière n’est plus très loin. " Mon but, c’est d’être 100% opérationnelle pour l’Euro cet été et espérer intégrer le top 6 (qui permettra à l’équipe de se prendre part à un tournoi qualificatif pour les jeux olympiques de Tokyo) et puis finir à Tokyo. Pour le moment, je n’ai pas de club. Je préfère me soigner sans cette pression avant de revenir sur le terrain. De toutes façons, même si je n’ai pas de club avant le début de la préparation de l’Euro avec l’équipe nationale, ce n’est pas vraiment un problème. Avec mon expérience, je peux. "

La joueuse belge la plus titrée de l’histoire prépare donc sa reconversion. Elle vient d’entamer une collaboration avec le club de Villeneuve d’Ascq avec lequel elle a remporté l’Eurocoupe en 2015. " C’est un peu un retour à la maison pour moi parce que j’ai gardé de très bons souvenirs de mon passage ici. En plus, j’habite à 25 minutes de route. Ici, je vais apporter mon expérience du jeu intérieur pour aider les joueuses qui évoluent à ce poste à progresser, physiquement et techniquement. Et puis, je vais intervenir de façon plus globale avec l’ensemble de l’équipe grâce à une structure spécialisée dans l’accompagnement de sportifs de haut niveau. " Une société, baptisée " Smart Mind ", composée de trois personnes , Ann, Matthias Haspeslagh, un coach mental et Ellen Schouppe, psychologue du sport (elle travaille notamment avec les Belgian Cats, le sporting d’Anderlecht, le club de basket de Mons-Hainaut, les Belgian Panthers, les Belgian Cheethas et d’autres…) et qui propose de guider et d’encadrer les sportifs de tous bords dans leur gestion mentale. " Le leadership, c’est quelque chose d’inné mais ça s’apprend aussi. Dans une équipe, il peut y avoir plusieurs leaders avec chacun un champ d’action ou un moment d’intervention différent. "

A plus long terme, Ann Wauters va chapeauter une académie axée sur les joueuses de grande taille. " L’idée, c’est de détecter et d’encadrer de jeunes joueuses qui ont le profil pour évoluer au poste d’intérieur. Mais c’est aussi les aider à surmonter leur différence de taille par le basket. Moi, c’est un sport qui m’a donné confiance et qui m’a permis de mieux vivre cette différence. " Autant d’activités qui semblent diriger naturellement Ann vers le coaching. " C’est quelque chose qui me plaît beaucoup d’avoir une influence auprès d’une équipe mais c’est encore un peu tôt pour y penser concrètement. Mais peut-être que dans le futur, ça changera. "