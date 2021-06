Ann Wauters ne sera pas dans la sélection des Belgian Cats pour l’Euro : "La déception est grande"

Ann Wauters ne fera pas partie des douze Belgian Cats sélectionnées pour l’Euro de basket féminin, du 17 au 27 juin, a annoncé la fédération belge de basket dans un communiqué vendredi.

L’intérieure flandrienne, 40 ans, devra faire l’impasse sur l’évènement qui débutera le 17 juin à Strasbourg pour s’achever à Valence en Espagne. Elle n’est pas sélectionnée, à la surprise générale. "La déception est grande", a réagi Ann Wauters dans le communiqué. "Cependant, j’ai toujours respecté les choix sportifs et je continuerai à le faire. Mon plus grand rêve reste de participer aux Jeux Olympiques et je vais tout faire pour m’y préparer au mieux."

Le staff des Belgian Cats préfère imposer un programme individuel pour la préparer davantage pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui restent l’objectif d’Ann Wauters.

"Après consultation du staff et d’Ann elle-même, nous avons décidé de ne pas la sélectionner pour le Championnat d’Europe", a expliqué Philip Mestdagh depuis Cordoue en Espagne où les Belges sont en stage jusqu’à dimanche. "L’intention reste de préparer Ann encore d’avantage en vue des Jeux olympiques de Tokyo, notamment via un programme individuel, dès le départ des Cats pour Strasbourg."

La sélection des douze Belgian Cats pour l’Euro 2021 du 17 au 27 juin devait se faire à l’issue des deux rencontres de préparation de la Belgique contre le Nigéria (ce vendredi soir) et face à l’Espagne samedi. Mais l’on sait déjà qu’Ann Wauters n’en sera pas.

"Ne pas emmener Ann au Championnat d’Europe n’a pas été une décision facile à prendre", a ajouté encore le sélectionneur national, toujours dans le communiqué de la fédération. "Le programme chargé de cet été nous oblige à surveiller de près la charge de travail de toutes nos joueuses. Nous avons de grandes ambitions et tous les détails sont extrêmement importants. Cela a également été un facteur dans le processus de prise de décision. Le rôle de capitaine d’Ann devra désormais être rempli par d’autres joueuses."

Après l’Euro, la Belgique se préparera pour les Jeux Olympiques de Tokyo du 27 juillet au 8 août.