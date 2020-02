Ann Wauters : "C'est grandiose… j'espère que cela va inspirer la jeune génération"

Les Belgian Cats ont offert un très beau cadeau à Ann Wauters dimanche en se qualifiant pour la Belgique pour les Jeux Olympiques de Tokyo. A 39 ans, elle aura ainsi l’occasion de terminer sa carrière au plus haut niveau.

"Il y avait beaucoup d’émotion dans les moments qui ont suivi la fin du match. Je ne m’en rends pas encore compte. On a déjà célébré un peu et on est encore dans l’euphorie. C’est grandiose ce qu’on a fait", a lâché une Wauters très émue au micro de Pierre Capart à l’issue du match décisif remporté face à la Suède. Un match qui vient couronner tout le travail fourni par les Belgian Cats ces dernières années.

"On travaille depuis un moment avec ce groupe, depuis l’Euro 2017. Pas à pas, on avançait toujours un peu plus vers notre objectif et maintenant on peut enfin dire : On va aller aux jeux olympiques ! C’est vraiment un grand moment. C’est historique ce que l’on a fait. J’espère que le public présent et les gens qui nous ont suivis à la TV ont ressenti la même émotion que nous. J’espère aussi que l’on a inspiré la jeune génération."

Ce dernier tournoi décisif pour la qualification n’aura pas été parfait de la part des Belgian Cats qui ont par moments été paralysées par l’enjeu. "C’était stressant comme tournoi. On l’a vu dans le premier match contre le Canada. On voyait la nervosité et je pense que c’est normal. Cette nervosité était là aussi aujourd’hui en première mi-temps avec un match fermé pour les deux équipes. Mais en deuxième mi-temps, on a fait la différence en contrôlant le match."

Très heureuse, Wauters a ensuite mis l’accent sur la cohésion du groupe, facteur déterminant pour atteindre l’objectif Tokyo. Un tournoi olympique où les Cats ne voudront pas faire de la figuration. "On a beaucoup de joueuses qui ont un très grand talent comme Emma (Meesseman) par exemple. Mais notre vraie force, c’est qu’on joue bien en équipe et on veut la réussite pour l’autre. C’est important dans une équipe où tout le monde connaît son rôle. On n’ira pas à Tokyo pour faire les touristes mais c’est encore loin pour y penser maintenant. On va surtout profiter de ce moment. C’est un rêve qui s’est réalisé devant notre public. C’est un moment dont on va se souvenir longtemps."