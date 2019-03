Angillis de retour au Spirou, comme assistant de Niksa Bavcevic

Pascal Angillis est de retour au Spirou Charleroi en tant qu'assistant coach de Niksa Bavcevic, a annoncé lundi le club de l'Euromillions Basket League.

Ancien coach de Limbourg United, Angillis, 47 ans, avait débuté la saison en tant que coach principal de Castors Braine, champion de Belgique de basket dames, dans le cadre d'un accord de partenariat avec Spirou Charleroi. Il a été licencié du club brabançon le 4 mars dernier, deux jours après la défaite encourue en championnat face à Namur.

Angillis effectue son retour au Spirou, où il a travaillé de nombreuses années, comme assistant principalement, jusqu'à son passage dans le Limbourg en novembre 2017. Il avait dépanné à deux reprises comme coach principal chez les Carolos en mars 2016 pour terminer la saison et à la fin de la saison 2017.

Il travaillera aux côtés du 'head coach' Niksa Bavcevic et de l'autre assistant coach Kristof Michiels. "En plus de ses grandes connaissances tactiques, Pascal va apporter ses qualités humaines afin de tirer le meilleur de ce groupe talentueux", a indiqué le Spirou. "Le second tour ne fait que commencer et nous aurons besoin d'une collaboration optimale pour mener l'équipe le plus haut possible."