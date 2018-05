Alost arrache la belle face à Mons, Ostende, Anvers et Charleroi qualifiés

Alost s'est imposé (80-82) sur le parquet de Mons lundi soir lors de la deuxième manche des quarts de finale des Playoffs. Les Okapis rétablissent l'égalité dans la série et recevront les Montois mercredi soir pour la manche décisive.

Obligé de s'imposer pour survivre dans ces playoffs, Alost débutait la rencontre pied au plancher. Peu en réussite samedi lors de la première manche, les Okapis faisaient parler la poudre avec 27 points marqués dans le premier quart-temps (17-27). Les joueurs de Jean-Marc Jaumin poursuivait sur leur lancée dans le deuxième quart-temps et conservait dix points d'avance au repos (32-42).

Avec un très bon Andrew Chrabascz (20 points et 7 rebonds), Alost creusait encore davantage après le repos pour mener 47-65 à la fin du troisième quart. Malmenés, les Montois se réveillaient et débutaient le dernier quart-temps par un 15-0 pour revenir à 62-65 à six minutes du terme. Bousculés, les Okapis gardaient leur sang-froid dans les dernières minutes pour s'imposer. Mons pourra regretter son réveil tardif et devra réaliser un deuxième exploit à Alost mercredi pour arracher les demi-finales.

Charleroi, de son côté, s'est qualifié dans la douleur à Limbourg United. Mené pendant 30 minutes par les Limbourgeois, le Spirou a émergé dans le dernier quart-temps pour s'imposer 73-80. Les Carolos affronteront Anvers en demi-finale. Les Anversois ont facilement validé leur qualification sur le parquet de Willebroek avec une victoire 65-95. Ostende est également qualifié pour les demi-finales avec un succès 63-84 sur le terrain du Brussels.