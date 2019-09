Alex Libert, le capitaine du nouveau projet du Spirou

Deux hommes, ils ne sont plus que deux hommes du groupe carolo cuvé 2018-2019. Axel Hervelle, qui a déjà annoncé que ce serait sa dernière saison et Alex Libert, le capitaine des Spirous qui va devoir gérer un tout nouveau vestiaire. "C’est un départ avec une feuille blanche", explique Alex Libert. "On s’adapte, on essaye de sortir le meilleur au quotidien. Il va falloir de la patience avec un nouveau groupe surtout en plus qu’il est très jeune mais il a une marge de progression énorme".

Un nouveau projet basé sur la jeunesse. Exceptés Libert et Hevelle, la moyenne d’âge n’est à peine que de 24 ans chez les désormais "petits Spirous". Du coup, cette nouvelle approche demandera de l’énergie mais surtout du temps. Un temps que le club est prêt à offrir à son nouveau groupe malgré déjà 8 ans sans trophée.

Désormais Charleroi sera un collectif et non plus une somme d’individualités. "C’est certain qu’on aura un groupe qui sera bon si et seulement si on joue ensemble", prévient le capitaine. "Par rapport à certaines équipes que j’ai connues à Charleroi, on n’a pas autant d’individualités mais on a un groupe de gars qui peuvent faire la différence s’ils jouent ensemble, s’ils arrivent à faire prendre la mayonnaise".

Mais en ce début de saison, la mayonnaise n’est pas encore totalement montée. A l’image de ce vendredi, dans le derby hennuyer face à Mons, le Spirou s’est logiquement incliné 58-64, une deuxième défaite en deux matches à domicile. S’il y avait pas mal de bon en défense, c’est offensivement que les Carolos ont pêché. Le manque d’automatisme entre les nouveaux coéquipiers se fait encore sentir. Un gros point de travail pour le groupe mais aussi pour le capitaine qui a 28 ans aura un nouveau rôle. Celui de guide pour les jeunes pousses de son équipe, un rôle qu’il prend avec plaisir : "On a tous besoin d’une main à un certain moment. On me l’a tendue et j’ai aussi eu des coéquipiers qui ont été là pour moi et les conseils que j’ai pris de ces expériences m’ont fait évoluer. Si je peux rendre la pareille et aider mes coéquipiers à devenir meilleur, ce sera gratifiant."

Gratifiant, le début de saison de Charleroi ne l’est pas vraiment mais les Spirous ont encore du temps et ils peuvent compter sur leur capitaine pour mener leur nouveau projet vers les succès.