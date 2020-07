Ajdin Penava, nouvel ailier-fort bosnien de Mons-Hainaut

Le club de basket de Mons-Hainaut a officialisé lundi l'arrivée d'un nouveau joueur en la personne d'Ajdin Penava, un ailier-fort bosnien de 23 ans. Il rejoint les Renards pour deux saisons en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Ce jeune poste 4 a étudié à l'Université Marshall aux Etats-Unis et a eu l'occasion d'évoluer en NCAA de 2015 à 2018 où il a terminé sa carrière universitaire sur une moyenne par match de 15 points (65% de réussite dont 33% à 3 points et 76% aux lancers), 8 rebonds, 1,8 passe et 3,6 contres.

En juillet 2018, le néo-Montois a participé à la Summer League NBA sous les couleurs des Washington Wizards.

Il y a quelques jours, les Renards ont prolongé les contrats de Justin Cage, d'Auston Barnes et d'Arik Smith. Côté départ, officiellement, Lennard Freeman (Hapoel Haïfa) et Stéphane Moris (Brussels) ont quitté le club.

Les Montois du coach Vedran Bosnic étaient deuxièmes du championnat lorsque celui-ci a été arrêté définitivement en raison de la pandémie de Covid-19, sacrant Ostende champion de Belgique.