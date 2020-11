50 millions de dollars pour la plus belle barbe de NBA, James Harden refuse un salaire record

Après une histoire d’amour de 8 ans, les chemins de James Harden et des Houston Rockets devraient bientôt se séparer. Et peu importe si la franchise texane a tout fait pour retenir 'The Beard', meilleur scoreur de NBA lors des trois dernières saisons.

Le meneur de jeu des Rockets vient en effet de refuser une prolongation de contrat record sur base de 43,2 millions d’euros (51 millions de dollars) par an pour deux saisons. Des chiffres qui donnent le tournis et qui auraient permis à Harden de dépasser Stephen Curry (36,4 millions d’euros) en tête des basketteurs les mieux rémunérés de la Ligue.

Mais le MVP de la saison 2018 – à qui il reste un an de contrat avec Houston – ne veut rien savoir et serait en contact avec les Brooklyn Nets pour changer de vareuse la saison prochaine.