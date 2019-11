2ème succès de suite pour les Belgian Cats, qui s'imposent facilement en Finlande

La Belgique a remporté son deuxième match de qualification à l'Euro féminin de basket 2021 en battant la Finlande sur le score de 58-85 (mi-temps: 30-42), dimanche à Helsinki, dans le groupe G. Omniprésente, Emma Meesseman a confirmé son statut incontestable et incontesté de cheffe de file de l'équipe belge en rendant une copie presque parfaite avec 32 points, 7 rebonds, 4 assists, 3 interceptions et 2 blocs, le tout en 22:12.

Dans le sillage de Meesseman, huit points dans le premier quart temps, la Belgique a directement pris les commandes de la rencontre. Malgré d'inhabituelles pertes de balle, les Belgian Cats ont continué à creuser l'écart, toujours grâce à la prolifique intérieure flandrienne de 26 ans, récente MVP des Finals WNBA avec les Washington Mystics.

Le troisième quart temps a été à sens unique, la Belgique passant 34 points à son adversaire contre 9 petites unités encaissées. Les dix dernières minutes ont ensuite permis à Philip Mestdagh de donner du temps de jeu à l'ensemble de son effectif.

Les Belges avaient bien entamé leur campagne en s'imposant 83-66 contre l'Ukraine jeudi à Charleroi. Plus tard dans la journée, l'Ukraine accueillera le Portugal, qui a battu la Finlande (71-48) lors de la première journée.

Les Cats devront attendre le 12 novembre 2020 pour se rendre au Portugal lors de la 3e journée. Trois jours plus tard, les Belges iront à Kiev pour y défier l'Ukraine. La dernière fenêtre de qualifications est prévue en février 2021 avec les réceptions de la Finlande (04/02) et du Portugal (07/02).

Le premier de chacun des neuf groupes et les cinq meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro en 2021 en France (Lyon, puis Paris-Bercy pour les demi-finales et finale) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin.