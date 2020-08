Volley: pas de feu vert avant octobre pour les compétitions belges

Les compétitions belges de volley commenceront au plus tôt le week-end des 3 et 4 octobre. Cette décision a été prise par la fédération belge, Volley Belgium, en concertation avec les conseils d'administration des ailes communautaires : Volley Vlaanderen et de la Fédération Volley Wallonie-Bruxelles, "en fonction des mesures de sécurité et de précaution que le gouvernement impose aux fédérations sportives et aux provinces", a annoncé Volley Vlaanderen mardi.

Cette décision concerne les compétitions de toutes les séries nationales (Ligue, Nationale 1, 2 et 3) masculines et féminines. Pour ce qui est de la Ligue, la compétition se terminera le week-end du 18 avril 2021.

"Étant donné que des mesures différentes et parfois plus strictes sont en vigueur dans certaines provinces, villes et/ou communes en ce qui concerne les conditions d'entraînement et les matches de préparation, cette décision donne à chaque club la possibilité de se préparer de manière médicalement responsable", peut-on lire dans le communiqué.

La fédération de volley dit regretter que la Ligue ait mal communiqué à ce sujet en dévoilant le calendrier. "Ceci malgré des communications internes antérieures avec la Ligue par courrier et des publications sur le site et les réseaux sociaux de la fédération. Le respect maximal des mesures de sécurité et des règlements en matière d'hygiène est une base pour la pratique de notre sport. La fédération reste à l'écoute pour fournir aux clubs les règles et règlements de sécurité les plus récents. Elle réévaluera également - si nécessaire - les décisions prises et les communiquera."