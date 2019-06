Septième victoire pour les Yellow Tigers, victorieuses de la Turquie

La Belgique a signé une 7e victoire en 13 rencontres de la Ligue des Nations de volley féminin. Mardi, à Ankara, les Yellow Tigers, 19e au classement mondial, ont battu la Turquie (FIVB 12), hôte de cette cinquième et dernière semaine de compétition, 1-3. Les sets se sont achevés 27-25, 24-26, 21-25 et 23-25. Avec cette défaite, la Turquie perd sa première place au général au profit du Brésil.

La Belgique entamait face à la Turquie sa dernière semaine de la saison régulière. Les filles de Gert Vande Broek doivent encore affronter le Brésil (FIVB 4) mercredi et l'Italie (FIVB 8) jeudi.

Avec 7 victoires pour 6 défaites et un total de 20 points, la Belgique occupe la 8e place. Les Yellow Tigers sont déjà assurées de se maintenir en Ligue des Nations. Les Belges ont le statut de challenger, comme la Bulgarie, la Pologne et la République dominicaine. Le moins bien classé de ces challengers est relégué. Avec seulement 7 points, la Bulgarie est d'ores et déjà reléguée.

Les six premières nations disputeront le tour final à Nanjing, en Chine. Actuellement, le Brésil (31 points) devance l'Italie (31), les Etats-Unis (30), la Chine (29), la Turquie (29) et la Pologne (24).

L'an passé les Etats-Unis avaient remporté le tournoi en battant 3-2 la Turquie en finale. La Belgique avait elle terminé à la treizième place (4 victoires-11 défaites).