Roulers s'incline face à Kazan et enregistre un second revers en Ligue des champions

Roulers a été battu par les Russes du Zenit Kazan pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions de volley messieurs, mercredi au Schiervelde. Les vice-champions de Belgique se sont inclinés 1-3 (18-25, 25-20, 23-25 et 19-25).



Après sa défaite chez les Turcs de Halkbank Ankara (3-2), l'équipe de Flandre-Occidentale a enregistré une nouvelle défaite. Mardi, les Allemands de Francfort se sont imposés 3-0 contre Ankara dans l'autre match du groupe A.



Le Zenit est en tête (6) devant Francfort (3), Ankara (2) et Roulers (1). Roulers se déplacera à Francfort le 15 janvier (20h) pour son troisième match de poule.



Mardi, le champion de Belgique Maaseik s'est imposé 3-0 contre les Polonais de Belchatow après une défaite initiale à Berlin. Les Limbourgeois affronteront une autre équipe polonaise, Gdansk, le 16 janvier en Pologne, pour le compte de la 3e journée. La phase de poule se dispute jusque fin février. Les cinq vainqueurs de poule et les trois meilleurs deuxièmes accéderont aux quart de finales. A partir de ce moment, les confrontations seront à élimination directe (aller-retour).