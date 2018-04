Roulers et Maaseik s'inclinent avant de se disputer le titre

La dernière journée du Final 4 de l'Euromillions Volley League n'aura servi à rien. Roulers et Maaseik, déjà qualifiés pour la finale, se sont inclinés samedi soir.

Roulers, champion en titre, à perdi à Menin 3-0 (25-19, 25-22, 25-22) en laissant de nombreux titulaires habituels au repos. Champion d'automne, Menin termine donc ce Final 4 sur un bon résultat.

De son côté, Maaseik s'est incliné 3-1 sur le parquet d'Alost (19-25, 25-23, 25-23, 26-24). Alost, 3e, et Menin, 4e, décrochent leur ticket européen alors que le cinquième sera attribué au gagnant du Challenge Round, où Haasrode Louvain est pour l'instant invaincu.

La finale sera jouée au meilleur des cinq matches et débutera le 21 avril. Maaseik aura l'avantage du terrain et disputera un éventuel match N.5 devant son public. Les matches N.2 et 3 se dérouleront les 25 et 28 avril avant d'éventuels matches 4 (2/5) et 5 (5/5).